Лента новостей:

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1540 - Папа римский ПАВЕЛ III утвердил статут созданного шестью годами ранее Игнатием ЛОЙОЛОЙ ордена иезуитов - Общества Иисуса.
Сегодня родился:
Ирма Петровна ЯУНЗЕМ (1897-17.4.1975)
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