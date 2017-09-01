Лента новостей:

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    1540 - Папа римский ПАВЕЛ III утвердил статут созданного шестью годами ранее Игнатием ЛОЙОЛОЙ ордена иезуитов - Общества Иисуса.
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